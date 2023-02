Florian Thauvin explique le choix Udinese

La suite après cette publicité

Le 23 janvier dernier, les Tigres mettaient un terme à l’aventure mexicaine de Florian Thauvin (30 ans). Payé une fortune (5,5 M€ par an), le Français a déçu tout le monde outre-Atlantique et n’a jamais justifié son statut de joueur le mieux payé de la Liga MX (8 buts et 5 passes décisives en 38 matches, toutes compétitions confondues). Mis à la porte, le natif d’Orléans n’a toutefois pas accepté d’être traité de la sorte.

Et c’est en Italie que le champion du monde 2018 a rebondi. Recruté par l’Udinese jusqu’en 2025, Thauvin a rejoint l’actuel septième du classement de Serie A qui cherchait un remplaçant à Gerard Deulofeu, blessé. Un joli challenge donc pour lui puisque le club du Frioul reste en course pour une qualification en coupe d’Europe. Un beau coup médiatique et sportif aussi pour cette équipe modeste.

À lire

Florian Thauvin a trouvé un accord avec les Tigres

Thauvin se plaît à Udine

« Je suis très heureux de pouvoir présenter, bien qu’il n’ait pas besoin d’être présenté, ce grand joueur que nous avons tant admiré en Ligue 1 et en équipe nationale. Je pense que nous remercierons pendant longtemps la famille Pozzo de l’avoir amené ici à Udine, il nous donnera certainement cette qualité technique pour remplacer Deulofeu. Il a un pied gauche qui est comme un pinceau : contrairement aux gauchers, il peut aussi peindre d’assez bonnes trajectoires avec son droit. Je remercie Florian pour sa présence, avec beaucoup d’enthousiasme », s’est enthousiasmé le directeur technique Pierpaolo Marino ce jeudi, lors de la conférence de presse de présentation du Français. À cette occasion, Thauvin a expliqué son choix.

La suite après cette publicité

« Les premiers jours se sont très bien passés. Je voulais remercier le club et le directeur pour avoir fait tout ce qui était possible pour m’amener ici, dans l’un des meilleurs championnats du monde. Je suis très heureux, le club est magnifique. J’ai été impressionné par les installations, le stade, le terrain. J’ai choisi l’Udinese parce que j’ai reçu beaucoup d’appels du club. Pour un joueur, il est important de se sentir en confiance et de savoir que le club a un plan pour lui. Je les remercie pour cette confiance et je veux me rendre disponible immédiatement en travaillant dur. J’ai fait la préparation avec les Tigres, mais j’ai joué peu de matchs dans cette première partie du championnat. Physiquement, je vais bien, mais j’ai besoin de quelques jours de travail et de minutes pour donner le meilleur de moi-même. Je sais que le club joue habituellement en 3-5-2. Je suis ailier droit, mais plusieurs fois à Marseille j’ai joué en tant que deuxième attaquant, capable de se déplacer librement sur le terrain, derrière le premier attaquant. C’est ma position idéale. J’arrive dans une équipe qui fait un bon championnat et qui est septième au classement. Je veux m’adapter rapidement à mes coéquipiers afin d’être disponible, de donner un coup de main et de gagner le plus de matchs possible. » Après les beaux discours, place maintenant au terrain pour tenter de se relancer !