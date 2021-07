André Ayew fait le point pour son avenir

Élu joueur ghanéen de l'année, André Ayew (31 ans) est libre comme l'air depuis la fin de son contrat avec Swansea. Le gaucher, invité à s'exprimer sur son avenir, a expliqué que la décision concernant sa future destination n'était pas encore prise.

«Il y a beaucoup de choses en cours dans différents championnats. Je sens que j'ai ce qu'il faut pour jouer dans les meilleures divisions, en Angleterre, en France ou en Italie... Je n'ai pas de préférences pour l'instant. Il y a aussi des offres venant du Golfe, d'Asie, etc. Alors je dois prendre mon temps et prendre la bonne décision pour moi, mais aussi pour la sélection, avec tout ce qui arrive. Je vais prendre mon temps, bien étudier les propositions et j'espère que tôt ou tard, tout sera clair parce que je sais que mes frères et sœurs ghanéens attendent aussi ça avec impatience», a-t-il lancé au micro de la radio ghanéenne Joy FM.