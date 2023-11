PSG : les révélations troublantes de la compagne de Sergio Rico sur son accident

Le 28 mai dernier, Sergio Rico frôlait la mort et mettait en état d’alerte l’ensemble des passionnés du ballon rond. Pour rappel, le gardien du Paris Saint-Germain a été victime d’un traumatisme crânien à l’issue d’une chute à cheval. Placé pendant 22 jours dans le coma, l’Espagnol a subi une intervention chirurgicale suite à un anévrisme cérébral avant de quitter l’hôpital Virgen Del Rocio de Séville en août dernier pour reprendre une vie presque normale, sans conséquence grave. Quelques mois plus tard, son épouse, Alba Silva, a révélé de nouveaux détails sur son terrible accident.

La suite après cette publicité

«C’est incroyable de voir à quel point la vie peut basculer en l’espace de quelques secondes. Quand je suis arrivé, j’ai trouvé Sergio (Rico) au sol et j’étais nerveuse. Personne ne voulait que je m’approche de lui. Les secouristes ne voulaient pas me laisser monter avec lui dans l’ambulance mais nous nous sommes, avec les enfants, tout de même dirigés vers l’unité hospitalière Del Rocio. Les médecins nous ont appelés parce qu’il y avait des complications. Je ne veux pas m’en souvenir parce que ça a été la période la plus difficile de ma vie. J’avais l’âme en haleine», a-t-elle confessé avant d’affirmer qu’elle a toujours cru que son mari allait s’en sortir même lorsque les médecins l’ont averti que son pronostic vital était engagé, des propos rapportés par Marca.