OM : les supporters ont fait le show

Ce samedi soir, près d'une semaine après la terrible image laissée par les supporters de l'OGC Nice ayant entraîné l'interruption du match et sa non reprise, les hommes de Jorge Sampaoli retrouvaient leur antre de l'Orange Vélodrome. Plus d'une heure avant la rencontre, le parvis du Boulevard Michelet était rempli de supporters et la tension est montée encore un peu plus dans le stade.

Plusieurs banderoles, du côté du virage sud, on fait leur apparition, louant l'état d'esprit guerrier des joueurs de l'OM. Pau Lopez et Pol Lirola, tout fraîchement transférés, mais qui débutaient sur le banc, étaient présentés au public sous les acclamations et le défenseur espagnol à même eu droit à son nom scandé par les deux virages.

Rongier et Lirola ovationnés

À 30 minutes du début de la rencontre, les supporters donnaient de la voix, sautaient et les deux virages se répondaient, notamment lors du très célèbre « Aux armes ». Petit fait à noter, aucune bouteille n'est venue perturber l'échauffement de Steve Mandanda ou d'Étienne Green, le portier de l'ASSE. C'était sûrement dû aux filets en bas des virages ou alors à l'excellente tenue des supporters phocéens, qui ont été les seuls exemplaires à Nice.

Tous les corners stéphanois ont été tirés sans aucun souci et le Vélodrome a rugi de nombreuses fois, notamment sur les buts marseillais. Après le troisième, marqué par Cengiz Ünder, il est devenu assourdissant. Valentin Rongier, excellent ce soir, a reçu, lui, une standing ovation plus que méritée et que dire de l'accueil de Pol Lirola, qui a fini la rencontre (85e). L'arène nous a offert une véritable symbiose avec le club ce samedi soir et une terrible pression sur l'adversaire.

Puel admet que l'ambiance a joué

Claude Puel, en conférence de presse, a d'ailleurs expliqué que ses joueurs avaient subi l'ambiance du stade : « je pense que ça a joué, qu'on a fait des fautes techniques inhabituelles. On a perdu trop de ballons bêtes, des ballons qui partaient en touche. Je pense qu'on a été trop sous pression. L'équipe marseillaise faisait son match, mais surtout l'ambiance qu'il y avait. J'espère que ce genre d'environnement, on saura l'apprivoiser »

Jorge Sampaoli, lui-même, avait expliqué, en conférence de presse jeudi dernier, qu'il ne voulait pas que les supporters se vengent de quoi que ce soit et continuent à faire ce qu'ils savent faire de mieux : soutenir les siens. Vœux exaucés ce samedi soir où les fans de l'OM auront probablement réconcilié les fans de football avec le sport qu'ils chérissent tant.