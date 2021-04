L'OL n'accable pas Lucas Paqueta

Dimanche soir, Lyon s'est incliné face au LOSC. Devant au score à la 35ème minute, les Gones ont vu les Lillois leur passer devant après deux tournants importants. Le premier a été le coup franc de Burak Yilmaz avant la pause. Le second a été la perte de balle de Lucas Paqueta qui a entraîné le deuxième but nordiste. Après la rencontre, Claude Fichaux, qui remplaçait Rudi Garcia (suspendu) sur le banc, n'a pas accablé le Brésilien.

«On ne peut pas dire que c'est le tournant, ce serait trop gros de dire ça. On gagne et on perd ensemble. Lucas Paqueta a fait une erreur, mais a perdu le match ensemble. C'est un collectif. C'est un joueur qui joue 99% du temps vers l'avant. La seule fois où il joue vers l'arrière, il a été puni ». Cela est arrivé au plus mauvais moment pour l'OL et lui. A lui de relever la tête lors de la prochaine journée.