L’offre spéciale de Canal + pour un mois de décembre de folie !

Ah, le mois de décembre, le charme de Noël, les rencontres décisives en UEFA Champions League, les derniers matches avant la trêve, le Boxing Day, que du bonheur ! Et oui, pour les dernières semaines de 2023, le programme est particulièrement savoureux sur les antennes du groupe Canal +. La programmation en Ligue 1 s’avère particulièrement excitante, puisqu’au cours de ce mois, vous pourrez voir évoluer le PSG, l’OM et l’OL, pour ne citer qu’eux, avec des objectifs bien distincts.

La suite après cette publicité

Pour le PSG, ce sera la réception de Nantes le 9 décembre prochain au Parc des Princes, avec l’obligation de l’emporter pour creuser son avance en tête du championnat. L’Olympique Lyonnais, le 10 décembre, devra trouver les ressources pour battre Toulouse et enfin tenter de sortir de la zone rouge, avec probablement un nouvel entraîneur sur le banc. Pour l’OM, le 17 décembre, la mission sera de recoller aux équipes de la première partie de tableau, pour ne pas laisser l’Europe s’échapper. Lens, Lille, et Nice seront également au programme, pour toujours plus de chocs.

Le finish attendu en Ligue des Champions

Mais la cerise sur le gâteau, c’est bien évidemment la suite et la fin de la phase de poules de l’UEFA Champions League. Avec le match que tout le monde attend désormais fébrilement : Borussia Dortmund-PSG. C’est simple, tout peut arriver, le PSG peut se qualifier à la première place (en cas de victoire sur la pelouse allemande) mais il peut aussi être éliminé de la compétition. Un match couperet, quasiment un 16e de finale. Quant au RC Lens, il cherchera à terminer en beauté en allant chercher la 3e place synonyme de Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Et pour ne rien rater, vous pourrez aussi voir l’issue de la phase de poule de la Ligue Europa de l’Olympique de Marseille, qui devrait pouvoir s’en sortir dans son groupe très relevé avec l’Ajax Amsterdam, l’AEK Athènes et Brighton. Les derniers frissons européens de 2023, c’est ici et maintenant. Alors pour ne rien rater de ce mois décisif aussi bien en Ligue 1 Uber Eats qu’en Ligue des Champions, une seule solution : profiter de la Série Limitée 100% CANAL à 19,99 € par mois pendant 12 mois, puis 32,99€ par mois, engagement 24 mois* (CANAL+, plus CANAL+BOX OFFICE, CANAL+ SPORT, CANAL+ FOOT, CANAL+ SPORT 360, CANAL+SERIES et APPLE TV+ offert).

Si vous hésitez encore, sachez donc que cette offre incroyable vous permettra de regarder 2 affiches par journée d’UEFA Champions League, 2 affiches par journée de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024, 100% de la Premier League, et au moins 4 affiches par journée de TOP 14,. Mais aussi le meilleur du championnat d’Arabie saoudite, inarrêtable lors de ce mercato estival et désormais garni de nombreuses stars (avec 3 rencontres par semaine diffusées sur les chaînes CANAL+FOOT et CANAL+SPORT360). Pour profiter de tous ces matchs avec la crème de la crème du football mondial, rendez-vous ici !

La suite après cette publicité

*Offre Série Limitée 100% CANAL+ 19,99€/mois pendant 12 mois puis 32,99€/mois, engagement 24 mois.