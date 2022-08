Real Madrid : Carlo Ancelotti s'enflamme pour Benzema et le Ballon d'Or

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, le Real Madrid a remporté la cinquième Super Coupe d'Europe de son histoire. Face à Francfort, les Madrilènes ont tranquillement géré la rencontre (2-0) grâce notamment à un nouveau but de Karim Benzema. Le Français a d'ailleurs marque son 324eme but avec le Real Madrid devenant ainsi le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club devant Raul et derrière CR7.

Après la rencontre, Carlo Ancelotti a encore une fois encensé son joueur. «C'est très important, un leader. Si nous en sommes là, c'est en grande partie grâce à lui, qui a marqué de nombreux buts. Il a terminé la saison en marquant... Et maintenant pour le Ballon d'Or, pour moi, personne n'en doute», a-t-il lancé avant de saluer la mentalité de son équipe. «Avoir une bonne ambiance aide à récolter des résultats. Gagner aide à être motivé, à avoir de l'espoir.»