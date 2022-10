MU : le gros vent mis par Cristiano Ronaldo à Gary Neville

Critiqué depuis de longues semaines maintenant à Manchester United, le quintuple ballon d'Or ne se laisse pas faire. À l'échauffement précédent le succès face à West-Ham (1-0, 14e journée de Premier League) dimanche à Old Trafford, où il fut titulaire, Cristiano Ronaldo a serré la main aux consultants de Sky Sports, sauf un. Il s'agit de Gary Neville, son ancien coéquipier chez les Red Devils entre 2003 et 2011. Ils ont gagné notamment gagné une C1 en 2008 ensemble contre Chelsea. Désormais retraité, l'ex-latéral droit anglais s'était un peu payé la star portugaise de 37 ans après que Ronaldo a refusé d'entrer en jeu face à Tottenham.

« L’équipe est meilleure sans lui et Erik ten Hag le sait, avait lâché l’Anglais. Je pense que la seule chose que le club et Cristiano peuvent faire c’est de se réunir au cours de la semaine prochaine et de mettre fin à cette relation. Je pense qu’il faut passer à autre chose. Cristiano a joué des centaines de matchs au cours des dix dernières années et des joueurs ont dû s'asseoir sur le banc et le regarder. Maintenant, c'est son tour ». Des propos visiblement pas tombés dans l'oreille d'un sourd.