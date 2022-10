Manchester United : revirement de situation total pour Cristiano Ronaldo ?

La suite après cette publicité

Et si la machine était finalement relancée ? Tout oublier pour mieux repartir de l'avant, voilà ce que seraient bien inspirés de faire Manchester United et Cristiano Ronaldo (37 ans). Ces dernières semaines, l'international portugais, seulement remplaçant aux yeux d'Erik ten Hag, s'est fait remarquer par son coup de sang en rentrant aux vestiaires contre Tottenham (2-0), après avoir refusé de rentrer en jeu, le tout en quittant Old Trafford avant la fin du match. Ce qui avait poussé MU à sanctionner CR7, écarté du groupe pour le choc contre Chelsea et contraint de s'entraîner avec les U21.

Un Ronaldo plus collectif et altruiste

Le manager néerlandais des Red Devils a finalement rapidement décidé de réintégrer Cristiano Ronaldo. Titulaire en Ligue Europa contre le Sheriff Tiraspol, le quintuple Ballon d'Or a par ailleurs réussi son retour. Sa belle prestation a en tout cas convaincu Erik ten Hag de lui faire à nouveau confiance pour la réception de West Ham (1-0), dimanche en Premier League, pour ce qui constituait seulement la 3ème titularisation de la saison en championnat. Si Marcus Rashford a été le seul buteur de cette partie, Ronaldo s'est distingué d'une manière peu habituelle pour lui.

Crédité d'un 6 dans les colonnes de Sky Sports ainsi que dans celles du Manchester Evening News, le Portugais, peu dangereux malgré quelques occasion, (15e, 62e, 63e) a affiché un bel état d'esprit combatif et surtout collectif sur le pré du Théâtre des Rêves. Face aux Hammers, Cristiano Ronaldo n'a pas hésité à multiplier les courses, servant plus les intérêts de ses coéquipiers, et donc de son équipe, que les siens. Son pressing sur les défenseurs adverses en dit aussi long sur sa mentalité.

« Je pense qu'il a plutôt bien fait, s'est félicité Ten Hag à l'issue de la rencontre à propos de son numéro 7. Il mène le pressing en première mi-temps, avec une bonne connexion. J'ai dit à la mi-temps, ne descends pas trop vite, attends moment. Tout d'abord, laisse le milieu de terrain et la défense faire le travail. Puis, au dernier moment, démarque-toi pour attirer des joueurs ou pour te donner la liberté d'être créatif, de marquer un but ou de donner la passe finale. »

Et si CR7 restait finalement à MU ?

L'ancienne star du Real Madrid sait qu'elle n'a plus ses jambes de 25 ans et qu'elle doit, comme au cours des dernières années, quasiment constamment faire évoluer son jeu. Au regard de sa "nouvelle attitude", on sent presque que le meilleur buteur de l'Histoire en sélection a accepté de se mettre plus en retrait sur le terrain pour mieux faire briller ses partenaires. Comme si la vraie vedette, ce n'était plus lui, en quelque sorte. Son altruisme avec Manchester United dimanche a en tout cas de quoi donner des motifs d'espoirs à tout un club, des dirigeants aux supporters en passant par Erik ten Hag, dont le discours a sûrement influé sur la "transformation" du jeu de CR7.

Quoiqu'il arrive, ce changement de comportement sur le rectangle vert ne peut que bénéficier à toutes les parties. Même s'il profite sûrement de la blessure d'Anthony Martial pour avoir plus de temps de jeu, Cristiano Ronaldo peut gagner la confiance de son entraîneur sur le long terme et ainsi pourquoi pas intégrer définitivement le XI type de l'ancien coach de l'Ajax. Cela lui permettra d'arriver encore plus en forme à la Coupe du monde 2022, prévue du 20 novembre au 18 décembre prochain au Qatar. De son côté, Ten Hag peut s'appuyer sur un élément considéré comme le meilleur joueur du monde pendant longtemps et qui n'a certainement pas perdu toutes ses qualités aussi vite. La belle histoire entre MU et Ronaldo peut encore être sauvée et déboucher sur de jolies choses à l'avenir...