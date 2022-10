Premier League : un petit Manchester United se relance contre West Ham

Après des semaines compliquées sur, et en dehors du terrain, Manchester United avance doucement, mais relève la tête. Avec seulement deux victoires sur ses cinq derniers matches, MU voulait se relancer contre West Ham, mal embarqué en Premier League et privé de sa star : Paquetá. Pour l'occasion, Ten Hag alignait un 4-2-3-1 avec Maguire de retour, en l'absence de Varane, et une attaque Elanga-Fernandes-Rashford derrière Ronaldo, en l'absence d'Antony.

Rapidement dans cette rencontre, Rashford se montrait. D'abord proche d'ouvrir le score d'une belle frappe (15e), sa tête était ensuite bloquée par Fabianski (17e). Dominateurs dans l'ensemble, les Red Devils semblaient pourtant manquer d'assurance et manquaient de peu de se faire surprendre, mais Kehrer, l'ancien Parisien, se frottait à De Gea (26e). La défense mancunienne inquiétait souvent le public d'Old Trafford sur chaque attaque londonienne. Mais finalement, bien servi par Eriksen, Rashford prenait le meilleur sur Kehrer et pouvait lâcher une belle tête dans les buts de Fabianski (1-0, 39e). Son 100e but avec son club de cœur.

David De Gea sauve Manchester United

Sans réellement convaincre, les hommes de Ten Hag avaient fait le plus dur en première période. Si la prestation de Manchester United était loin d'être très convaincante, la précision d'Eriksen et de Rashford faisait la différence. Mais après la pause, cela était beaucoup plus compliqué. Décevants défensivement - avec un Ronaldo imprécis devant le but, à l'image de cette frappe qui fuyait le cadre (67e) - les Red Devils ne parvenaient pas à faire le break et laissait les Hammers progresser et y croire.

Il fallait même une double-parade immense de De Gea pour éviter que Manchester United ne retombe dans ses travers (83e). Et finalement, les Red Devils arrivaient à tenir et pouvaient repartir avec la victoire, alors que Bowen manquait la balle de match (90+2e). Sans briller, Manchester United remonte à la cinquième place, avant de jouer leur dernier match de poules de Ligue Europa, sur le terrain de la Real Sociedad. West Ham, 13e, devra se relancer contre Crystal Palace.