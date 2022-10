Manchester United : Cristiano Ronaldo a réussi son retour

La suite après cette publicité

Il y a quelques années, ou même quelques mois, un but de Cristiano Ronaldo contre le terrible Sheriff Tiraspol en Ligue Europa n'aurait pas déclenché le moindre commentaire. Mais après les 9 derniers jours, il est vécu comme un véritable événement. Léger retour en arrière pour se rappeler l'incident du 19 octobre et le refus de Cristiano Ronaldo de rentrer en jeu contre Tottenham en Premier League. Le Portugais, dépité, avait même quitté le stade avant la fin du match, ce qui lui a valu une sanction financière et une mise à l'écart du match suivant face à Chelsea.

Pendant une semaine, les débats ont tourné autour de la situation du Portugais de 37 ans et de la manière dont Erik ten Hag, l'entraîneur néerlandais de Manchester United, gérait ça. On pourra reconnaître au technicien son sens de la mesure puisqu'il a décidé de titulariser CR7 jeudi soir contre le club moldave. Fin de la punition pour Ronaldo donc, installé à la pointe de l'attaque et buteur en fin de rencontre pour sceller la victoire 3-0 des Red Devils.

Great team effort and a good victory. We stand together. Let’s go, United! 💪🏽 pic.twitter.com/GnjAR3oM3s — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 27, 2022

Quelle suite ?

Un véritable soulagement pour le Portugais, déjà buteur à l'aller sur penalty, auteur là de son troisième but de la saison. A l'issue de la rencontre, son entraîneur l'a félicité, sur BT Sport. « Oui, super performance. Il a créé et l'équipe crée pour lui. Nous savons qu'il a les capacités pour terminer les actions. Il avait besoin d'un but je dirais, et d'autres viendront, j'en suis convaincu. ». Ten Hag a réussi à ne pas perdre totalement Cristiano Ronaldo après son coup de sang contre Tottenham et c'est là une première réussite.

Mais il faudra voir ce qui attend l'attaquant au cours des prochains jours. Il reste 5 matches à disputer avec Manchester United avant la coupure liée à la Coupe du Monde. Le Portugais sera-t-il utilisé dans la rotation de l'effectif, en Ligue Europa et en FA Cup, ou sera-t-il à nouveau utilisé dans les rencontres de Premier League ? Erik ten Hag a la réponse.