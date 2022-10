MU : Cristiano Ronaldo a bien quitté Old Trafford avant la fin du match

La suite après cette publicité

Laissé sur le banc pendant l'intégralité de la rencontre entre Manchester United et Tottenham (2-0) ce mercredi, Cristiano Ronaldo a bel et bien quitté Old Trafford avant le coup de sifflet final. Selon The Athletic, le buteur de 37 ans n'a en effet pas pris part à la célébration de cette victoire avec ses coéquipiers et a pris la décision de quitter le stade le plus rapidement possible.

Interrogé quant à son comportement, Erik ten Hag a réagi : « Je ne tolère certainement pas cela. C'est inacceptable, pour tout le monde. Nous sommes une équipe et il faut rester jusqu'à la fin.» Une nouvelle polémique alors que le mariage entre l'international portugais et son coach néerlandais ressemble de plus en plus à un divorce, lui qui souhaitait déjà quitter United cet été.