Premier League : Manchester United maîtrise Tottenham et se rapproche du top 4

Manchester United recevait Tottenham à Old Trafford pour le choc de cette 12e journée de Premier League. Cinquièmes avant cette rencontre, les Red Devils avaient l'occasion de s'approcher du top 4 en cas de faux-pas de Chelsea, en déplacement à Brentford. Les Spurs, quant à eux, pouvaient enchaîner un quatrième succès de rang toutes compétitions confondues et mettre la pression sur Manchester City, dont la rencontre face au leader Arsenal a été reportée (en raison du match de C3 face au PSV des Gunners prévu ce jeudi soir à Londres).

Si le début de rencontre était très animé entre les deux formations, les Mancuniens semblaient être les plus dangereux par l'intermédiaire d'Antony, contré par Lloris (7e) avant de trouver le poteau du Frenchie (10e). Manchester United continuait d'attaquer mais ni Rashford (21e), ni B. Fernandes (23e), ni même Shaw (24e) n'arrivaient à tromper le champion du monde 2018, qui était heureux de voir la frappe lourde de Casemiro frôler ses bois (29e). Kane était enfin à l'origine de la réelle première occasion des Spurs avant la pause, repoussée par De Gea (45e).

MU plus efficace après la pause

Au retour des vestiaires, les hommes d'Erik ten Hag trouvaient finalement la faille dans le dernier mur londonien : la frappe du plat de pied de Fred, contrée par Davies, prenait à contre-pied Lloris (1-0, 47e) et permettait aux locaux de débloquer la marque près d'une minute après l'engagement du second acte. La formation d'Antonio Conte tentait de réagir dans l'antre mancunien mais ne trouvait que très peu de solutions dans le camp adverse. Entré sur son pied droit, Perisic trouvait Kane, néanmoins hors-jeu au départ de l'action, au second poteau mais perdait encore une fois son duel face au gardien espagnol (68e).

Si Rashford n'était pas loin de faire le break dans la foulée de l'ouverture du score (49e), c'est finalement Fernandes qui trouvait le chemin des filets d'un enroulé en une touche pour doubler la mise (2-0, 69e) et concrétiser l'ascendant des Diables Rouges devant leur public. Après avoir éliminé Lloris d'une belle feinte, le meneur de jeu portugais pouvait même s'offrir un doublé si sa position initiale n'était pas illicite (81e). Score final : 2-0. Au classement, Manchester United revient à un point des Blues, qu'ils iront affronter à Londres ce samedi après-midi. Tottenham reste 3e et manque l'occasion de passer devant City avant de recevoir Newcastle, vainqueur d'Everton plus tôt dans la soirée.