OM : Steve Mandanda envoie un message à Florian Thauvin... et à sa direction

Très proche de Florian Thauvin (27 ans), Steve Mandanda (35 ans) n'a pas pu échapper aux questions au sujet de l'avenir de son ami ce lundi en conférence de presse. Et le capitaine de l'Olympique de Marseille a envoyé un message à l'attaquant... et à sa direction.

«En tant qu’ami, capitaine et joueur de l’OM, j’aimerais qu’il puisse trouver une solution pour qu’il prolonge avec l’OM et reste avec nous. C’est au président et à lui de trouver un accord. Peut-il rester ? Je ne sais pas, je l’espère, en foot, tout est possible. C'est une décision qui lui appartient, c’est à lui qu’il faut poser la question», a-t-il lâché. Le message est passé.