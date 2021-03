Manchester City : Pep Guardiola veut relancer João Félix

La suite après cette publicité

La saison avait bien démarré pour la pépite portugaise. Dans le onze de Simeone, désormais en 3-5-2, l'ancien de Benfica a réalisé une première partie d'exercice 2020/2021 plus que convaincante. Mais depuis 2021, les choses se sont compliquées pour lui, et le coronavirus est aussi passé par là. Diego Simeone lui préfère Angel Correa, et l'explosion de Thomas Lemar lui a aussi porté préjudice, dans la mesure où le Français remplit plus ou moins le rôle du Portugais même en jouant à un pote différent.

Depuis, il doit principalement se contenter d'entrer en jeu, et il y a même eu cette polémique après son but face à Villarreal, pendant laquelle certains médias expliquaient qu'il avait envoyé un message à Diego Simeone. Si ce dernier reste confiant quant à la réussite de l'international lusitanien, un autre entraîneur commence à s'intéresser à lui.

Les Citizens sont sous le charme

Comme l'explique Eurosport, Pep Guardiola le leader du championnat anglais a de plus en plus envie de passer à l'attaque pour le Colchonero cet été. Si Erling Haaland est la priorité, comme pour beaucoup de clubs, les Citizens sont fans du Portugais depuis longtemps, et estiment que c'est peut-être le moment de passer à l'action.

Il viendrait notamment remplacer, numériquement du moins, le Kun Agüero, qui quittera l'Etihad Stadium au terme de son contrat. En interne, on est convaincu que Félix peut devenir un joueur qui marquera une époque, au même titre qu'Haaland ou Mbappé. Reste cependant à voir si l'Atlético de Madrid sera prêt à s'en séparer, et si oui, pour quel montant...