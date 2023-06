Éric Di Meco milite pour une arrivée de Christophe Galtier à l’OM

La suite après cette publicité

Igor Tudor étant parti, l’OM est déjà en quête de son successeur. Si plusieurs noms d’entraîneurs ont circulé dans la cité phocéenne ces derniers jours, à l’image de Marcelo Gallardo, Andoni Iraola, Ange Postecoglou, finalement parti à Tottenham, ou encore Raffaele Palladino, fraîchement prolongé à Monza, le champion d’Europe 1993 Éric Di Meco a également sa petite idée en tête et elle s’appelle Christophe Galtier.

«Marcelo Gallardo, j’en ai déjà parlé. Ça me plaît. Mais il y a Galtier sur le marché, a indiqué l’ancien joueur de l’OM dans le Super Moscato Show sur RMC ce jeudi. Même si c’est délicat parce qu’il vient de finir à Paris, ce sera tout de même plus facile pour lui d’être accepté à Marseille en revenant de Paris que ce qui lui est arrivé l’an dernier quand il est arrivé à Paris. Les supporters ? Ils sont contents quand ça gagne, on les connaît. Le football qui emballe les gens, c’est celui qui gagne.» Pour rappel, La Provence avait déjà fait état d’un intérêt de Pablo Longoria pour Christophe Galtier cette semaine. Plus en odeur de sainteté au PSG, le Marseillais de naissance pourrait se retrouver libre cet été.

