OM : Pablo Longoria pense à Christophe Galtier pour remplacer Tudor !

Ces derniers années, on ne s’ennuie jamais du côté de l’OM lorsque vient le mercato. Cet année ne déroge pas à la règle. Après une fin de saison ratée, Igor Tudor a annoncé ce que les supporters marseillais redoutaient, ou presque. Le technicien croate, fatigué d’une saison longue et usante mentalement, a annoncé sa volonté de quitter l’OM après une saison. Une décision qu’a accepté son président Pablo Longoria.

« On veut communiquer qu’on a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l’aventure avec nous la saison prochaine », avait notamment lancé Pablo Longoria lors de la conférence de presse. Depuis, les noms fusent pour succéder à Igor Tudor. Si le président espagnol a donné quelques indications sur le profil du coach (avoir un style de jeu offensif, avec une grosse intensité, maîtriser le Français rapidement), ces dernières heures un nom pour le moins surprenant est cité. Celui de… Christophe Galtier.

Galtier est un profil surveillé par Longoria

Et ce mercredi soir, les informations du média La Provence vont dans ce sens. Selon les indiscrétions du quotidien régional, le profil de l’actuel coach du PSG (qui va bien quitter la capitale dans les prochains jours) est dans la liste des entraîneurs pistés par Pablo Longoria et Javier Ribalta pour remplacer Igor Tudor. L’occasion d’enfin saisir sa chance pour le Marseillais de naissance qui a toujours rêvé de coacher l’OM mais n’a jamais été là au bon moment ?

A en croire La Provence, c’est possible. Mais pour le moment, il n’y a encore aucun contact entre le coach de 56 ans et la direction marseillaise qui étudie les pistes menant à Marcelino et Iraola. Il est bien possible que les deux camps échangent dans les prochains jours. Mais Galtier a visiblement besoin de temps pour digérer une saison compliquée avec le PSG et surtout l’OM a déjà commencé à la auditionner d’autres coaches… A suivre donc.