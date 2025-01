FC Barcelone : Hansi Flick et l’avenir incertain de Ronald Araujo

Ronald Araujo pourrait bien quitter le FC Barcelone lors de ce mercato, à 18 mois de la fin de son contrat. Remplaçant depuis son retour de blessure, l’Uruguayen est courtisé par la Juventus et les Culés verraient son départ d’un bon œil car son transfert serait en capacité de rapporter gros. Hansi Flick s’est d’ailleurs exprimé à son sujet en conférence de presse. Il ne cache pas une situation délicate mais assure qu’il fera appel à lui si besoin.

« Nous sommes tous des professionnels et c’est le plus important. Je pense que nous en avons pris grand soin. Il est de retour et la porte est ouverte pour jouer. Il est très professionnel et c’est ce que j’attends de lui. Je ne veux pas penser à l’avenir, mais le plus important, c’est qu’il soit prêt maintenant. » De son côté, l’agent du défenseur assure que de nombreux clubs sont venus aux renseignements pour son client.