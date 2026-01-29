Ligue 1
Le Paris FC se fait prêter l’international italien Diego Coppola
Le Paris FC tient son nouveau défenseur. Désireux de se renforcer après la blessure de Samir Chergui, absent pour plusieurs semaines, le promu a annoncé ce jeudi l’arrivée de Diego Coppola. Le défenseur italien de 22 ans, international à 2 reprises, est prêté jusqu’à la fin de la saison par Brighton.
Paris FC @ParisFC – 16:30
𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐂𝐨𝐩𝐩𝐨𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐅𝐂 🔥Voir sur X
L’international italien de 22 ans arrive en provenance de Brighton pour un prêt jusqu’à la fin de saison 🤩
Benvenuto Diego !
🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC
«Diego Coppola rejoint le Paris FC. L’international italien de 22 ans arrive en provenance de Brighton pour un prêt jusqu’à la fin de saison. Benvenuto Diego », écrit le Paris FC sur ses réseaux sociaux. Coppola avait rejoint Brighton l’été dernier pour 11 millions d’euros en provenance de l’Hellas Vérone.
