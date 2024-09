Algérie : Riyad Mahrez et Houssem Aouar forfaits à leur tour

Après Rayan Ait Nouri et Mohamed Amoura plus tôt dans la journée, c’est au tour de Riyad Mahrez et d’Houssem Aouar de déclarer forfait pour le second match de l’Algérie de cette trêve internationale. Les deux milieux offensifs ne joueront pas contre le Libéria le 10 septembre prochain, dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN.

«Les joueurs Houssem Aouar et Riyad Mahrez ne pourront pas participer au prochain match de l’équipe nationale contre le Libéria, prévu mardi prochain à Monrovia, pour des raisons médicales», précise le communiqué des Fennecs. L’ancien Lyonnais avait notamment marqué lors de la victoire algérienne contre la Guinée Équatoriale (2-0) jeudi dernier.