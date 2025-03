OL-Brest : l’avis de la FFF sur le dérapage de Paulo Fonseca

En attendant la sanction de la commission de discipline de la LFP, la FFF a rendu son avis sur les faits de jeu du match entre l’Olympique Lyonnais et Brest dans son célèbre débrief de l’arbitrage. La fédération est revenue sur le penalty non accordé aux Bretons en fin de match et sur l’agression de Benoît Millot par Paulo Fonseca. L’occasion pour la FFF de saluer le comportement de l’arbitre.

«La bonne décision a bien été prise sur le terrain : le défenseur, en tentant de contrer la frappe au but de l’attaquant brestois, touche le ballon du bras alors qu’il est dos tourné au ballon, en déséquilibre avant, son bras descendant naturellement vers le sol pour réceptionner sa chute. La position du bras au moment du contact peut être considérée comme une conséquence du mouvement du corps du défenseur dans cette situation spécifique, donc non sanctionnable. Par conséquent, le penalty n’était pas attendu. Par ailleurs, concernant la situation d’exclusion de l’entraîneur lyonnais, l’arbitre a fait preuve d’un sang-froid et d’une maîtrise posturale remarquables pour faire face au comportement violent de l’entraîneur», peut-on lire sur le site officiel de la FFF.