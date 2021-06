Manchester City : Sergio Agüero a offert des montres de luxe au personnel

La suite après cette publicité

Avant de partir pour la Catalogne et le FC Barcelone, Sergio Agüero (33 ans) a tenu à remercier ses anciens coéquipiers de Manchester City avec de très beaux cadeaux. L’attaquant argentin a offert à chaque membre du personnel et de l’effectif du club une montre de la marque Tag Heuer ou de la marque Hublot avec l’inscription « Merci ! Sergio Agüero » inscrite au dos.

En plus de ce geste, l’ancien buteur de l’Atlético de Madrid et de River Plate a également donné un ticket de tombola à chaque personne, afin de remporter son Range Rover Evoque qu’il a décidé de laisser en Angleterre, comme le rapporte The Athletic. Après avoir laissé un souvenir impérissable sur le terrain, le Kün quitte donc City après 10 ans de bons et loyaux services avec classe même en dehors des terrains.