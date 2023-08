Strasbourg : Dilane Bakwa et Junior Mwanga débarquent au club

Ça bouge en Alsace. Sur le banc, Patrick Vieira est arrivé pour permettre au RCSA de retrouver le haut de tableau en Ligue 1. Dans les bureaux, Chelsea s’est introduit dans les discussions en rachetant notamment le club par le biais du consortium BlueCo. Alors, Strasbourg a revu ses ambitions à la hausse, avec un budget qui leur permet bien plus de possibilités.

La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, on apprenait que deux pépites des Girondins de Bordeaux étaient en partance vers le RCSA. Il s’agit de Junior Mwanga et Dilane Bakwa, deux espoirs du club bordelais âgés de 20 ans. C’est désormais officiel, Strasbourg a communiqué l’arrivée des anciens pensionnaires de Ligue 2, qui viendront renforcer un effectif de plus en plus solide.