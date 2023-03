Man City : Pep Guardiola entretient le flou sur Haaland

La suite après cette publicité

Blessé avant la trêve internationale, Erling Haaland n’a toujours pas repris l’entraînement avec Manchester City. Une mauvaise nouvelle pour Pep Guardiola alors que l’équipe affronte Liverpool ce samedi dans le choc de la 29e journée de Premier League. Si son forfait ne serait pas une surprise, le technicien espagnol a tout de même tenu à entretenir le flou concernant sa présence.

«Erling Haaland est en convalescence, nous verrons comment il se sent après la séance d’entraînement. Nous avons encore aujourd’hui et à la fin le médecin et surtout le joueur décideront. Nous verrons, nous verrons ce qui se passe», a-t-il lancé avant de confirmer le forfait de Phil Foden pour les prochaines semaines. «Phil Foden a été opéré. Le médecin dit deux ou trois semaines. Nous verrons comment il se développera après son opération de l’appendicite.»

