Costa Rica - Allemagne : les compositions officielles

La troisième et dernière journée de phase de poules de cette Coupe du monde se poursuit avec l’affrontement entre le Costa Rica et l’Allemagne. Les Costariciens sont 3e du groupe E, doivent éviter la défaite et dans le même temps espérer un succès de l’Espagne face au Japon pour voir les huitièmes de finale. En face, les Allemands sont derniers mais peuvent aussi se qualifier en cas de victoire ce soir, il faudrait également que les Japonais ne battent pas la Roja. Un match à fort enjeu donc, à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Luis Fernando Suarez fait trois changements par rapport à l'équipe qui s'était imposée face au Japon. Contreras, Calvo et Torres sont remplacés par Venegas, Vargas et Aguilera. Chez les Allemands, Hans-Dieter Flick effectue seulement un changement par rapport au dernier match face à l'Espagne, Sané est titularisé et Kehrer sort du onze de départ. La Mannschaft démarrera en 4-2-3-1 avec Kimmich placé en arrière droit.

Les compositions

Costa Rica : Navas (c) - Fuller, Duarte, Watson, Vargas, Oviedo - Aguilera, Borges, Tejeda, Campbell - Venegas.

Allemagne : Neuer (c) - Kimmich, Rüdiger, Süle, Raum - Gündogan, Goretzka - Gnabry, Musiala, Sané - Müller.

