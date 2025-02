FC Barcelone : Hansi Flick annonce son gardien numéro un

Le FC Barcelone vit pour le moment un début d’année 2025 qui frôle la perfection. Si les Blaugranas sont seulement 3e de Liga, ils ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et restent sur une impressionnante série de neuf matchs sans défaite, dont sept victoires. Ce jeudi, les Catalans iront sur la pelouse de Valence, avec pour enjeu un ticket pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Et à la veille de la rencontre, Hansi Flick était présent en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Parmi les questions posées au coach allemand, l’une d’elle concernait le gardien de but de son équipe. Alors que le technicien semble avoir du mal à définitivement trancher entre Iñaki Peña et Wojciech Szczesny pour occuper les cages barcelonaises, l’ancien du Bayern a annoncé son choix : « Szczesny est désormais notre premier gardien, c’est confirmé. Il ne s’agit pas seulement d’Iñaki ou de Szczesny, mais de toute l’équipe, et nous prenons toujours des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de l’équipe, et c’est l’approche que je veux suivre. »