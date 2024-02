Ligue 1 : le PSG fait chuter une valeureuse équipe de Nantes

Après être venu à bout de la Real Sociedad mercredi soir, au Parc des Princes lors de la 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouvait le chemin de la Ligue 1 avec ce déplacement sur la pelouse de la Beaujoire pour y défier le FC Nantes, lors de la 22ème journée de Ligue 1. Les Canaris se présentaient en 4-3-3 avec Coco, Mohamed et Kadewere sur le front offensif, devant une ligne Chirivella-Augusto-Sissoko. De l’autre côté, Luis Enrique avait laissé Mbappé sur le banc, remplacé par Kolo Muani en pointe tandis que Lee et Barcola étaient dans les couloirs. Zaïre-Emery occupait le poste de latéral droit tandis que l’entrejeu était formé de Vitinha, Ugarte et Asensio. Pas de surprise en revanche en charnière centrale avec l’association entre Marquinhos et Danilo.

La première mi-temps a été dominée par une équipe de Paris pas assez réaliste devant les cages. Le ballon circulait bien mais les opportunités étaient trop inoffensives, à l’image de ces trois petites tentatives du PSG sur les 45 premières minutes. Au terme d’un contre, Castelletto a parfaitement cherché Augusto devant le but de Donnarumma depuis l’aile droite. Lucas Hernandez a chipé le ballon d’un tacle glissé dans les pieds du Nantais qui s’est écroulé. Les Canaris ont réclamé un penalty, en vain (44e). Sur une nouvelle phase de transition rapide, Danilo a complètement loupé son contrôle dans la surface parisienne et le ballon est revenu sur Mohamed, qui a buté sur Donnarumma, qui a bien repoussé le danger avec le pied. Dans la foulée, Cozza s’est fait contrer par le tacle de Marquinhos au second poteau (45e+2). Sur le corner suivant, l’ouverture du score de Nicolas Pallois, laissé seul au second poteau, a été refusé pour une position de hors-jeu logique de Cozza, auteur du centre après que le ballon soit revenu au poteau de corner (45e+4). Malgré une possession largement à son avantage, le PSG était tenu en échec à Nantes à la pause. Les Canaris se montraient efficaces en contre et auraient pu mener en toute fin de période. Tout restait à faire dans cette rencontre fermée.

Lucas Hernandez lance les Parisiens !

Retour des 22 acteurs pour le second acte avec un petit changement tactique opéré par Luis Enrique : Bradley Barcola a cédé sa place à Gonçalo Ramos. À la réception d’un centre lointain venu de la gauche, Marquinhos a devancé la sortie de Descamps de la tête. Le ballon est néanmoins passé au-dessus du but (52e). En première intention, Pallois a tenté une demi-volée loin du but, à près de 40 mètres. Donnarumma a été contraint de claquer le ballon sous sa barre (55e). Sur une action construite de la gauche, Lucas Hernandez a armé une frappe lourde loin du but. Son tir, dévié par Sissoko, a surpris Descamps pour terminer en pleine lucarne droite. Avec de la réussite, le PSG a enfin réussi à ouvrir le score (60e, 0-1). Malgré les entrées de Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé, les Parisiens ont bien eu du mal à mettre le feu dans la surface nantaise, tandis que les troupes de Jocelyn Gourvennec n’ont jamais su conserver leurs bonnes intentions de manière pérenne pour inquiéter durablement leurs adversaires, pourtant prenables ce samedi soir.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 53 22 35 16 5 1 53 18 13 Nantes 22 22 -12 6 4 12 22 34

A la réception d’un ballon à l’entrée de la surface, Kylian Mbappé s’est écroulé au contact d’Augusto. Penalty logique pour le PSG que le futur joueur du Real Madrid a transformé sans trembler (76e, 0-2). Malgré le score au tableau d’affichage, les Nantais ont continué à imposer une certaine dose d’intensité et d’agressivité. L’envie ne manquait pas à l’appel, contrairement au réalisme offensif. Sur l’action suivant le but de Mbappé, les Canaris ont trouvé le poteau de Gigio Donnarumma sur une frappe en volée de Chirivella (80e). Au classement, le PSG reste en très bonne posture dans le championnat français, en campant toujours la tête de la Ligue 1 avec une nette avance de 14 points sur son dauphin de l’OGC Nice, tandis que le FC Nantes est toujours dans le ventre mou avec une 13ème place de Ligue 1. Le week-end prochain, les Rouge et Bleu accueilleront le Stade Rennais dimanche après-midi. Les Nantais se rendront en Bretagne pour croiser le fer avec les Merlus du FC Lorient, lors de la 23ème journée.