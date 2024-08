L’OM va s’offrir un surprenant gardien

Action, réaction. Confronté à plusieurs échecs au niveau des gardiens de but cet été (Alvaro Vallés, Filip Jörgensen…), l’OM a dû faire preuve d’imagination au niveau de ses pistes. Ces dernières semaines, la cellule de recrutement s’est creusée la tête, avant de se tourner vers l’international argentin, Geronimo Rulli, auparavant passé par Montpellier, Villarreal et plus récemment l’Ajax Amsterdam.

Sauf coup de théâtre, le champion du monde 2022 devrait occuper le rôle de numéro 1 au club, alors qu’une porte de sortie est toujours recherchée pour Pau Lopez, dont le départ à Côme a finalement capoté ces dernières semaines. Mais en parallèle, Marseille a aussi dû explorer d’autres pistes, cette fois, pour son poste de gardien numéro 2, occupé par Ruben Blanco la saison dernière. L’Espagnol s’étant gravement blessé ces derniers jours, il fallait rapidement trouver une solution de repli. Et manifestement, elle se nomme Jeffrey de Lange.

Un gardien réputé aux Pays-Bas

Âgé de 26 ans, Jeffrey de Lange évolue depuis deux saisons dans le club néerlandais des Go Ahead Eagles. La saison dernière, il avait été l’un des grands artisans de la belle saison de son équipe, 8e du Championnat et qualifiée pour les tours préliminaires de Ligue Europa Conférence (les Go Ahead Eagles ont été éliminés par le club norvégien de Brann). D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si son équipe, auparavant habituée à jouer le maintien, avait terminé avec la 5e meilleure défense d’Eredivise.

Mais voilà, selon nos informations, le portier formé à l’Ajax a décidé de relever un nouveau défi, loin de sa zone de confort, les Pays-Bas, son pays d’origine, qu’il n’avait encore jamais quitté durant sa carrière. Ces dernières heures, un accord a ainsi été trouvé entre l’OM et les Go Ahead Eagles pour le transfert du gardien. De Lange devrait arriver à Marseille dans la journée pour finaliser son arrivée, la septième, après Greenwood, Brassier, Hojbjerg, Cornelius, Koné et Carboni… D’autres devraient suivre…