Rennes : pourquoi la prolongation de Désiré Doué traîne en longueur

Ce n'est un secret pour personne, le Stade Rennais est une formidable machine à former des talents de haut niveau. Après Eduardo Camavinga parti au Real Madrid puis plus récemment Mathys Tel qui a filé au Bayern Munich contre plus de 25 M€, un nouveau talent made in "Rouge et Noir" est sorti depuis quelques semaines du centre de formation du club breton.

Et le moins que l'on puisse dire c'est que les débuts de Désiré Doué ont été tonitruants et repoussent encore les records déjà établis par les deux cracks mentionnés plus haut. Le milieu offensif de 17 ans, international U17 de la catégorie, est notamment devenu le premier joueur né en 2005 à trouver le chemin des buts dans l'un des 5 plus grands championnats européens. Après avoir déjà signé un premier contrat pro il y a quelques mois, Doué était devenu l'une des priorités de Florian Maurice qui s'attelait en coulisse pour prolonger le bail d'un joueur dont le profil était déjà ardemment apprécié par Luis Campos et le PSG comme nous vous le révélions.

La subite volte-face du père du joueur...

Mais alors que l'entourage du joueur avait donné un accord verbal avec le directeur sportif du club breton et un accord total avait même été trouvé. L'opération devait se boucler rapidement il y a encore de cela deux semaines, mais une étonnante volte-face de la part du père du joueur est venue tout chambouler. Selon une source rennaise, ce dernier a voulu renégocier au dernier moment le montant du salaire du joueur et même la durée du contrat. De quoi tendre quelque peu la formation coachée par Bruno Genesio qui compte plus que jamais sur son numéro 33.

Mais que les supporters rennais se rassurent, rien n'indique que Désiré Doué ne prolongera pas son bail au sein de son club formateur bien au contraire. Tout d'abord parce le grand espoir tricolore est très attaché à Rennes, ensuite car l'optimisme reste de mise du côté de Florian Maurice. Au sein du Stade Rennais, on estime avoir tout fait pour mettre le joueur dans les meilleures conditions possible, que ce soit avec ce nouveau contrat proposé que par le temps de jeu et le projet sportif proposé.

Reste désormais aux différentes parties à trouver un terrain d'entente. Si le temps ne presse pas, Désiré Doué, étant sous contrat avec les Rouge et Noir jusqu'en juin 2024, la situation n'est guère confortable pour aucune des parties. Actuel 4e de Ligue 1, qualifié pour le tour suivant de la Ligue Europa, Rennes doit terminer de la meilleure des manières sa série de matches avant la longue trêve internationale mise en place du fait de la Coupe du Monde au Qatar. Nul doute qu'une prolongation de contrat de Désiré Doué arriverait à point nommé aussi bien pour Bruno Genesio que pour Florian Maurice...