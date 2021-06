EdF : Paul Pogba calme le jeu autour du trio Mbappé-Benzema-Griezmann

Alors que l'Euro 2020 débutera vendredi avec une rencontre entre l'Italie et la Turquie en guise de match d'ouverture, le potentiel offensif de l'équipe de France agite la planète football. La raison ? Les Bleus, champions du monde en titre après le sacre de 2018 en Russie, possèdent la meilleure attaque sur le papier avec des joueurs comme Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea) ou encore Wissam Ben Yedder (AS Monaco) mais surtout le trio qui devrait emmener la France tout au long de la compétition : Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid) et Antoine Griezmann (FC Barcelone).

La suite après cette publicité

Interrogé ce dimanche par Téléfoot sur ce trio qui a de quoi faire trembler les futurs adversaires de l'équipe de France à l'Euro (l'Allemagne, la Hongrie et le Portugal en poules), Paul Pogba (28 ans) a souhaité jouer la carte de la prudence et mettre en garde tout le monde, aussi bien les médias que les Français et ses propres partenaires en sélection. « Il ne faut pas se voir trop beau, il ne faut pas se voir beau du tout. Je n'ai pas envie de trop m'enflammer, de trop enflammer la Terre, parce que on nous a déjà assez enflammés je pense. Bien sûr que ça fait peur, pour les autres équipes, mais ça peut aussi nous faire peur, ça peut aussi nous mettre cette pression, car avec l'équipe qu'on a, on doit être dans l'obligation de gagner voire de marquer toujours trois buts. Les gens vont s'attendre à tout ça. Le football ce n'est pas ça. L'égo, c'est ça qui tue. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas une personne au-dessus de l'autre. » Le message est clair..