Liga : le Real Madrid d’un Kylian Mbappé retrouvé domine Getafe

Le Real Madrid voulait en profiter. Troisième au coup d’envoi dans le cadre de la 15e journée de Liga, la formation madrilène se devait de faire le plein de points après l’échec du FC Barcelone la veille contre Las Palmas (1-2). Après avoir perdu contre Liverpool en Ligue des Champions (2-0) plutôt dans la semaine, le Real Madrid recevait Getafe ce dimanche dans l’après-midi. Avec deux matches en moins, les hommes de Carlo Ancelotti voulaient impérativement s’imposer pour engranger de la confiance et revenir à un petit point des Blaugrana. Pour ce faire, le technicien italien avait décidé d’aligner un 4-3-3 avec une attaque composée de Brahim Diaz, Kylian Mbappé et Rodrygo de retour de blessure. Dani Ceballos et Federico Valverde accompagnaient Jude Bellingham dans l’entrejeu tandis que Fran Garcia avait été préféré à Ferland Mendy au poste de latéral gauche. La première période s’est ouverte sur un rythme très haché avec beaucoup de fautes commises. Les joueurs de Getafe étaient placés très haut sur le terrain. Les Madrilènes n’arrivaient donc pas à se relancer.

La suite après cette publicité

Accroché par Pérez sur le côté droit, Brahim Dia s’est offert un bon coup franc excentré à 30m au Real Madrid, mais Rodrygo n’a pas réussi à trouver Rüdiger sur la tentative (15e). Trouvé par Vasquez dans les petits périmètres dans la surface, Brahim Diaz a tenté de centrer en retrait vers Rodrygo qui a manqué totalement sa frappe (16e). Le match était alors très peu rythmé avec aucune des deux équipes qui ne pressait jusqu’à cette faute évitable de Nyom. Sur le corner frappé par Rodrygo, le défenseur de Getafe a accroché Rüdiger dans la surface et Jude Bellingham a parfaitement ouvert le score sur pénalty, prenant le portier à contrepied (30e, 1-0). Et quelques minutes plus tard, les Merengues ont doublé la mise. Sur une passe en profondeur de Bellingham, Mbappé a contrôlé le ballon et a décoché une frappe de l’entrée de la surface qui a tapé le poteau droit avant d’entrer dans la cage (38e, 2-0). Les Madrilènes jouaient bien plus libérés depuis l’ouverture du score de l’international anglais et Federico Valverde est même passé proche du troisième mais sa frappe est passée au-dessus (41e).

Mbappé au four et au moulin

Peu avant la reprise, les deux entraîneurs ont décidé de faire des changements. Carlo Ancelotti a sorti Jude Bellingham pour faire rentrer Arda Güler, tandis que José Bordalás a décidé de lancer Chrisantus Uche et Coba à la place de Mauro Arambarri et d’Allan Nyom. Le Real Madrid a bien cru se voir récompenser d’un deuxième pénalty. Alors que Güler a servi Mbappé sur le côté gauche, l’international des Bleus a tenté une frappe du pied droit, et l’arbitre a désigné une main de Berrocal. Après visionnage de la vidéo, Monsieur Hernandez Hernandez a décidé de ne pas donner de penalty sur la frappe de Mbappé puisque le cuir a finalement touché le tibia et non la main de Berrocal (51e). Les Merengues étaient bien déterminés à se mettre à l’abri. Sur un bon une-deux, Mbappé a servi Brahim d’une jolie louche dans la surface, mais le Marocain a frappé totalement au-dessus en essayant de lober Soria (54e). Les Azulones ne se laissent pas faire néanmoins et voulaient relancer la rencontre. En ce sens, Pérez a tenté une lourde frappe de l’entrée de la surface bien arrêtée par Courtois. Le ballon est revenu sur Pérez qui a servi Uche. Le Nigérian s’est retourné face à Rüdiger avant de toucher le poteau droit (56e). Même si le rythme commençait à diminuer drastiquement, Luka Modric, entré en jeu, a servi astucieusement Valverde en une touche de balle à l’entrée de la surface. L’Uruguayen a envoyé un boulet de canon du droit, finalement repoussé en corner par Soria (72e).

La suite après cette publicité

Déterminé à définitivement plier le match, Brahim Diaz a lancé Mbappé en profondeur qui s’est présenté seul face à Soria. L’ancien joueur du PSG a parfaitement effacé le gardien, mais a trop croisé sa frappe qui a terminé hors du cadre des cages vides (75e). Bis repetita sur l’action suivante. Sur une magnifique ouverture de Modric, le Français s’est présenté encore seul face à Soria mais a buté sur le gardien espagnol (78e). A l’approche du coup de sifflet final, Getafe a touché un montant pour la deuxième fois de la rencontre. Servi dans la surface, John Patrick a envoyé un boulet de canon du gauche qui a tapé la transversale, puis le poteau avant d’être dégagé par la défense madrilène sur la ligne (84e). Encore proche du doublé, Mbappé a provoqué et a servi Güler dans la surface. Le Turc lui a remis astucieusement mais le Français a manqué le cadre (90e+4). Au classement, le Real Madrid campe donc la 2ème position, à un point de retard sur le FC Barcelone et avec un match en moins puisque les Merengues doivent jouer leur rencontre en retard face à Valence suite au report en raison des terribles inondations qui ont touché la région en novembre. Le weekend prochain, les troupes de Carlo Ancelotti se déplaceront dans le Pays basque espagnol pour défier l’Athletic Bilbao. Getafe, qui est toujours 17ème aux portes de la zone rouge, jouera face à l’Espanyol.