PSG-OGC Nice : les surprenantes déclarations des Parisiens

Le PSG n'a pas brillé lors de son match nul au Parc des Princes face à l'OGC Nice 0-0 ce mercredi soir lors de la 16e journée de Ligue 1. Parfois gênée par les contres azuréens, la défense a tenu le choc même si Gigio Donnarumma a dû s'employer à quelques reprises. C'est surtout le collectif qui une nouvelle fois a montré ses limites.

En l'absence de Neymar, l'attaque emmenée ce soir par Di Maria, Messi et Mbappé a eu du mal à se trouver. Et quand elle se mettait en bonne position, c'est Walter Benitez qui a eu le dernier mot. Ce premier match nul à domicile de la saison en championnat est un petit coup d'arrêt mais Idrissa Gueye retient lui plutôt le positif malgré la prestation laborieuse de son équipe.

Gueye : «l'essentiel, c'est de ne pas avoir perdu ce match-là»

«C'est vrai qu'on aurait pu mettre plus de rythme mais l'adversaire est bien en place, nous attend. On a essayé de trouver des solutions mais c'est compliqué. Il faut continuer le travail. On sait qu'on peut faire beaucoup mieux, tout le monde le sait. L'essentiel, c'est de ne pas avoir perdu ce match-là aujourd’hui, même si on a eu quelques occasions. On aurait pu gagner ce match mais on reste concentré et on continue à travailler.»

«Il fallait juste la finition», conclut plus tard le milieu de terrain sénégalais de 32 ans après la rencontre. Le PSG serait-il satisfait de ce match nul ? Et bien il faut le croire car Mauricio Pochettino ne disait pas le contraire en conférence de presse, indiquant que son équipe était sur la bonne voie pour poursuivre sa progression. Il est vrai que le leader du championnat a eu des situations mais une fois encore, la prestation d'ensemble peine à convaincre.

Pochettino s'en contente aussi

«D'une manière générale je pense que notre équipe a été meilleure que l'adversaire, nous nous sommes créés des occasions, je pense que nous méritions les trois points, estime le technicien argentin. Nous jouons comme nous le devons, avec les outils que nous avons en ce moment. Je suis satisfait de l'évolution. On s'améliore petit à petit, nous sommes premiers en Ligue 1 et qualifiés en Ligue des champions, nous continuons à travailler pour être prêts. Il nous a manqué la précision. Des fois le ballon entre et d'autres non.»