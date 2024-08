Tottenham va s’offrir un attaquant de Premier League pour 80 M€ !

Tottenham se prépare à une nouvelle cuvée sous les ordres d’Ange Postecoglou. Inconnu malgré sa belle aventure avec le Celtic Glasgow avant cette signature avec les Londoniens, le coach de 58 ans a mis tout le monde d’accord l’an dernier. Vainqueur de trois titres consécutifs d’entraîneur du mois en fin d’année 2023, ce dernier a réussi à apposer sa patte au sein de l’équipe des Lilywhites. Auteurs d’une première partie de saison remarquable, les Spurs se sont pourtant totalement manqués après le Boxing Day.

Privés de nombreux joueurs à cause des blessures, les coéquipiers de James Maddison se sont écroulés au classement et ont terminé la saison à la cinquième place en Premier League. Une position qui permet aux Spurs de retrouver l’Europe dans quelques semaines, avec une qualification pour la Ligue Europa. Mais voilà, à quelques encablures de cette saison qui s’annonce chargée, Tottenham veut accélérer dans son mercato. Malgré quelques renforts intéressants et quelques départs d’indésirables, Ange Postecoglou recherche un nouveau numéro 9 pour Tottenham, poste vacant depuis le départ de Harry Kane au Bayern Munich l’été dernier.

Selon The Athletic et Sky Sports, le technicien australien a décidé de passer à l’action pour Dominic Solanke (26 ans). Des discussions avancées ont eu lieu ces derniers jours entre les Spurs et Bournemouth, où il est sous contrat jusqu’en 2029. Le joueur, formé à Chelsea et passé par Liverpool, souhaite rejoindre le club londonien, pour de nouveau tenter sa chance dans un club d’envergure. Il dispose d’une clause libératoire d’environ 75 M€. Il s’est déjà entendu sur les termes d’un contrat avec Tottenham.

Pour autant, les dernières informations d’outre-Manche affirment que le deal est très avancé. D’après le Daily Mail, Sky Sports et The Athletic, un accord aurait déjà été trouvé pour un transfert à hauteur de 80 millions d’euros pour l’attaquant, auteur de 19 buts l’an dernier en Premier League. Cette dernière source allègue même qu’une visite médicale a déjà été planifiée pour le buteur de 26 ans, qui va s’engager pour les six prochaines saisons avec les Spurs. Panic-buy ou belle affaire ? Difficile encore de se prononcer…