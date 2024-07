Real Madrid : l’avis très fort de Zinédine Zidane sur Jude Bellingham

Pour sa première année au Real Madrid, Jude Bellingham (21 ans) a fait très fort. Auteur de 23 buts et de 13 passes décisives en 42 matches, toutes compétitions confondues, le milieu de terrain anglais a été l’un des grands artisans du doublé Liga-Ligue des Champions réalisé par les Merengues. Et pour Zinedine Zidane, le meilleur reste à venir.

La suite après cette publicité

« La première année (dans un nouveau club), il y a toujours un temps d’adaptation et il ne l’a pas eu. Il a toujours su ce qu’il faisait. Il a été parfait. C’est le bon joueur pour Madrid et je pense que Madrid sera très heureux avec un joueur comme lui. Nous avons vu quelque chose cette année, mais je pense qu’à l’avenir, nous verrons un Jude Bellingham très fort qui entrera dans l’histoire du Real Madrid. Je l’aime et j’aime sa personnalité dans le sens où il a faim, il veut toujours en faire plus - il est très compétitif - et je suis heureux qu’il soit à Madrid », a-t-il déclaré à The Athletic.