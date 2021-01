Premier League : Burnley-Fulham aussi reporté

Comme partout en Angleterre, la Premier League doit faire face à une recrudescence des cas de covid-19. Après Everton-Manchester City qui devait avoir lieu lundi dernier, puis Tottenham-Fulham le mercredi, un autre match de Premier League des Cottagers a été reporté.

Il s'agit de la rencontre face à Burnley, prévue initialement ce dimanche 3 janvier pour le compte de la 17e journée de Premier League. Les trop nombreux cas de covid observés parmi l'effectif et le personnel du club de Londres ont poussé les autorités à prendre cette décision.

Fulham's match at Burnley, due to be played at 12:00 GMT on Sunday 3 January, has been postponed following a Premier League Board meeting this morning



Full statement: https://t.co/9gOyYgEsUL #BURFUL pic.twitter.com/89005yvt2T