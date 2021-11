L'incroyable histoire de Thierry Henry à Arsenal, le grand espoir devenu légende vivante

La suite après cette publicité

Ça vous dit une dizaine de minutes de nostalgie ? Une parenthèse pleine d'émotions dans votre week-end ? Oui ? Alors, allons-y. Une fois la vidéo terminée, faites un petit sondage dans la rue. Vous demandez à plusieurs personnes au hasard de décrire Thierry Henry en un mot. Il y a de fortes chances que pas mal d'entre elles vous répondent : Arsenal. L'attaquant français a joué durant 8 saisons sous les couleurs rouges et blanches des Gunners. Et c'est peu de le dire qu'il a laissé une trace indélébile dans le cœur des fans du club anglais. D'ailleurs, ces derniers croisent tous les 15 jours sa statue de bronze devant l'Emirates Stadium. Un monument présent depuis maintenant 10 ans à cet endroit et symbole de l'empreinte du Français dans l'histoire d'Arsenal.

Thierry Henry a débarqué dans le nord de Londres, sur la pointe des pieds, le 3 août 1999. En difficulté à la Juve, le champion du monde 98 se voit offrir une chance de se relancer en Angleterre grâce à son ancien coach à Monaco, Arsène Wenger, qui débourse 14 M€ pour le sortir de sa galère italienne. Les débuts sont mitigés, mais au bout de quelques mois, Henry montre toute l'étendue de son talent et s'installe durablement à la pointe de l'attaque d'Arsenal. De 1999 à 2007, il va inscrire son nom dans la légende du club en devenant par exemple le meilleur buteur de toute l'histoire d'Arsenal (228 buts), effaçant la légende Ian Wright des tablettes.

Un an après son départ au FC Barcelone, les fans des Gunners le désigneront comme meilleur joueur de l'histoire du club et en 2011, Henry sera statufié devant l'Emirates Stadium alors qu'il n'a que 34 ans et qu'il est encore en activité. Son retour, pour 7 matches, en janvier-février 2012, terminera de forger sa légende. Notamment lorsqu'il inscrit ce but de la victoire contre Leeds lors de son tout premier match au 3e tour de la FA Cup afin d'offrir la qualification à son équipe. Un moment magique, comme des dizaines d'autres, que nous vous proposons de retrouver dans la vidéo ci-dessus. Si vous êtes fans d'Arsenal et nostalgique, nous vous conseillons un petit mouchoir pour accompagner le visionnage. Excellent moment à tous.