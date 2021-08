Manchester United : les premiers mots de Raphaël Varane

La suite après cette publicité

Manchester United a officialisé ce samedi en début d'après-midi la signature du défenseur central français Raphaël Varane (28 ans) en provenance du Real Madrid. Formé à Lens, le défenseur international français (79 sélections, 5 buts) s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le club mancunien où il devrait former la charnière centrale en compagnie d'Harry Maguire. Si les journaux parlaient d'abord d'une transaction estimée à 60 millions d'euros, le média The Athletic évoque un montant évalué à 40 millions d'euros. Le Français devient ainsi le second plus gros transfert de son nouveau club cet été, après Jadon Sancho, arrivé lui contre 85 M€ depuis le Borussia Dortmund.

Une arrivée à laquelle Ole Gunnar Solskjaer n'a pas manqué de réagir : «je suis absolument ravi que nous ayons réussi à obtenir l’un des meilleurs défenseurs du monde au cours des 10 dernières années. Raphaël est un gagnant avéré que nous avons suivi sur une longue période de temps et nous savons à quel point il est un professionnel dévoué. Nous avons une grande profondeur de défenseurs internationaux et il ajoutera ses immenses compétences et son leadership à ce groupe. C’est un défenseur unique avec une combinaison rare d’attributs de haut niveau qui, je le sais, déteindra sur nos jeunes joueurs. Il a gagné tout ce qu’il y a à gagner mais je sais qu’il est toujours déterminé à réussir, j’ai hâte de l’accueillir dans l’équipe.»

Raphaël Varane veut marquer l'histoire du club

Présenté à Old Trafford quelques minutes avant le coup d'envoi de la première rencontre des Red Devils en championnat cette saison face à Leeds, le champion du monde 2018 a livré ses premières impressions : «Manchester United est l'un des clubs les plus emblématiques du football mondial et la chance de venir ici et de jouer en Premier League est quelque chose que je ne pouvais pas refuser», peut-on ainsi lire dans le communiqué du club mancunien. Heureux de rejoindre une écurie prestigieuse et très ambitieuse, en témoigne son activité sur le marché des transferts cet été, Raphaël Varane va donc retrouver un effectif aux qualités indéniables, parmi lequel figure notamment ses partenaires de sélection Anthony Martial et Paul Pogba.

Considéré comme l’un des joueurs les plus décorés du football mondial, le néo-mancunien a amassé, jusqu’à présent, plus de 19 trophées dans sa carrière, dont quatre Ligues des champions, trois titres espagnols et une Coupe du monde en 2018. Non rassasié malgré ce palmarès déjà impressionnant, Varane ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et compte bien marquer les esprits du côté de Manchester : «il y a encore beaucoup de choses que je veux réaliser dans ma carrière et je sais que je rejoins une équipe pleine de grands joueurs qui auront tous la même détermination à gagner des matchs et des trophées. Après avoir parlé au manager, je peux voir les progrès réalisés au cours des dernières saisons et je rejoins maintenant un groupe prêt à jouer au plus haut niveau. Je veux avoir un impact ici et je donnerai tout pour faire partie de l'illustre histoire de ce club.»