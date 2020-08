Zinedine Zidane lance le ZFC

Zinedine Zidane lance, en collaboration avec Le FIVE et Foot Lab, un concept inédit d'école du foot : le Zidane Five Club (ZFC). «J'ai commencé le football en y jouant dans la rue, sans artifices. Juste de la convivialité, de bonnes sensations et l'envie de partager une passion avec d'autres jeunes de mon quartier. C'est pourquoi il est important pour moi que les projecteurs se tournent vers le Foot 5, où on apprend le jeu, la technique, où on prend du plaisir, et qu'on s'intéresse aux bénéfices que ce sport apporte au quotidien», a fait savoir l'entraîneur du Real Madrid via un communiqué officiel. Un projet, né et mûri pendant le confinement, qui lui tient à cœur et qu'il accompagnera régulièrement puisqu'il a participé à l'élaboration du projet pédagogique avec son adjoint David Bettoni et Patrick La Spina de Foot Lab. Il prendra régulièrement des nouvelles des enfants participant à l'opération.

Une opération soutenue par ses centres Z5 et le vaste réseau Le Five à travers la France. «ZIDANE FIVE CLUB, c'est un projet à la fois sportif et sociétal ! Le sport en général – le foot en particulier – sont des écoles de la vie. On y apprend la solidarité, l'entraide, l'altruisme, l'écoute de l'autre, l'esprit d'équipe... On s'y découvre et on y grandit. Ces constats, ce sont précisément ceux de Zinedine Zidane. Il est à l'initiative du ZIDANE FIVE CLUB. Le confinement lui a permis de disposer du temps nécessaire pour mûrir son envie de transmission et pour s'entourer des bonnes personnes et expertises afin de mener à bien ce projet : Patrick La Spina (Foot Lab) d'une part sur le plan pédagogique et le Groupe LE FIVE d'autre part, sur le plan du déploiement. C'est parce que les trois partenaires – Zinedine Zidane et ses centres Z5, Foot Lab et LE FIVE – ont à cœur de faire résonner le plus largement possible la dimension sociale du football et d'y apporter leurs valeurs ajoutées, qu'ils ont développé, le ZIDANE FIVE CLUB. C'est ainsi que démarre l'histoire du ZFC, premier projet d'académie de football porté par un entraîneur en exercice et légende du football mondial !», précise le communiqué.