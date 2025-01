J7 : le classement complet de la Ligue des Champions

La 7e journée de la Ligue des Champions débute ce mardi. Alors qu’on savait déjà que Liverpool et le FC Barcelone s’étaient qualifiés au moins pour les barrages, d’autres équipes les ont rejoint. Ainsi, l’Atalanta (4e) ont rejoint les Reds et les Catalans après une victoire 5-0 contre le Sturm Graz. Le Bayer Leverkusen a été renversé par l’Atlético de Madrid (2-1) et les Colchoneros se sont qualifiés tout en obtenant la 3e place.

Deux équipes françaises étaient en lice ce soir. Tout d’abord, Monaco a reçu Aston Villa à 18h45. Les Asémistes ont gagné ce match 1-0 et se sont replacés comme des prétendants au top 8. L’équipe d’Adolf Hütter pointe désormais au 10e rang derrière Brest (9e) et devant Lille (11e). Les Dogues qui se déplaçaient à Anfield pour affronter Liverpool se sont inclinés 2-1 contre des Reds qui ont quasiment déjà validé leur première place au classement avant la dernière journée.