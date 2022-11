Espagne - Allemagne : l'honnêteté d'Alvaro Morata après le match nul

Alors qu'ils menaient au score, les Espagnols ont finalement dû se contenter du match nul contre l'Allemagne (1-1), lors de la deuxième journée du groupe E de la Coupe du Monde au Qatar. Auteur de l'ouverture du score et nommé homme du match par la FIFA, Alvaro Morata a réagi après cette petite déception en raison de l'égalisation tardive de Niclas Füllkrug (83e) : «C'est l'Allemagne, c'est une grande équipe, ils ont eu une belle opportunité et ils en ont profité. Ils ont disputé un grand match, ils ont bien suivi nos joueurs homme à homme et cela a été difficile, ils font partie des équipes favorites pour gagner la Coupe du monde, donc nous devons regarder le positif et continuer à travailler», a déclaré l'attaquant espagnol de 30 ans après la rencontre.

Première de son groupe, la Roja confirme, malgré ce match nul, son statut d'équipe sérieuse et favorite. Morata souhaite relativiser et retenir également le positif de la performance collective : «Vous devez retenir que nous jouons contre l'Allemagne, avec certains des meilleurs joueurs du monde, donc nous devons observer les bonnes choses du match et les analyser», a conclu le joueur de l'Atlético de Madrid.