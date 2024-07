Ligue des Champions : le LOSC pas bien servi !

La dernière journée de la saison 2023-2024 aura été cruelle pour le LOSC, avec un but encaissé à la 93e minute face à Nice qui l’a privé de victoire et de la potentielle 3e place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. C’est donc Brest qui a eu ce privilège, tandis que Lille va devoir passer par le troisième tour préliminaire, puis le barrage en cas de qualification.

Obligés de préparer ces matches à enjeu très précoces, les Dogues ont donc repris le chemin de l’entraînement à la fin du mois de juin, sous la houlette de leur nouvel entraîneur Bruno Genesio, qui succède à Paulo Fonseca, parti à l’AC Milan. Basculés dans "La voie de la Ligue" (appellation de cette partie du tirage au sort, avec également "La voie des champions"), les joueurs lillois ont découvert l’identité de leur premier adversaire européen ce midi, lors du tirage au sort qui s’est effectué à Nyon.

Le tirage au sort :

SK Slavia Prague vs Royal Union Saint-Gilloise

LOSC Lille (FRA) vs FC Lugano (SUI) ou Fenerbahçe SK (TUR)

Dynamo Kiev (UKR)-Partizan Belgrade (SER) vs Rangers (ECO)

RB Salzbourg (AUT) vs FC Twente (NED)

Et les Dogues sont donc mal tombés en héritant, potentiellement, du Fenerbahçe. Le club turc est désormais entraîné par José Mourinho, et se montre particulièrement ambitieux sur le mercato, avec par exemple l’arrivée annoncée de l’international marocain Youssef En-Nesyri. On trouve également des joueurs comme Saint-Maximin, Tadic, Dzeko ou encore l’ancien Marseillais Cengiz Ünder. Il faudra d’abord que les Turques éliminent les Suisses de Lugano, mais il apparait déjà comme l’épouvantail de ce troisième tour préliminaire. Le match aller aura lieu le 6 ou 7 août, le retour le 13 août.