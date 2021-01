Ligue 1 : Lorient-Dijon menacé ?

Dimanche à 15 heures, le FC Lorient accueille le DFCO pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1. Mais cette rencontre importante dans la course au maintien pour les deux équipes pourrait être menacée. Selon les informations de RMC Sport, les Merlus dénombreraient pas moins de onze cas positifs au Covid-19 dans le groupe professionnel. Ce jeudi matin, des nouveaux tests auraient ainsi été effectués et les résultats seraient attendus avec une très grande inquiétude en interne.

Parmi les joueurs concernés, Thomas Montconduit, Vincent Le Goff, Jonathan Delaplace, Yoane Wissa, Adrian Grbic, Jérôme Hergault, les gardiens Paul Nardi, Thomas Callens et Teddy Bartouche devraient déclarer forfait pour le match de dimanche. Pierre-Yves Hamel et Julien Laporte positifs en fin de semaine dernière pourraient s'ajouter à ces potentielles absences. En parallèle, deux membres du staff technique auraient également été testés positifs. Christophe Pelissier doit donc bricoler pour gérer les séances d'entraînement et surtout croiser les doigts pour que la situation s'améliore...