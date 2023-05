PSG : l’incroyable rumeur Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

Une absence remarquée. Hier, l’UNFP a dévoilé les nommés pour les différents trophées de l’exercice 2022-23. Concernant le titre de meilleur joueur de la saison, Alexis Sanchez n’a pas été choisi. Comme Alexandre Lacazette (OL), il figure dans la liste des oubliés des Trophées UNFP. Dans un style différent du Français, le Chilien a porté l’Olympique de Marseille durant cette année. Sa première dans l’Hexagone.

Une situation contractuelle à régler

Arrivé en provenance de l’Inter Milan, il a su apporter son expérience du très haut niveau en plus de ses qualités de buteur (18 buts, 3 assists en 41 apparitions toutes compétitions confondues, dont 38 en tant que titulaire). Pièce essentielle de l’équipe d’Igor Tudor, l’ancien du FC Barcelone a su s’intégrer. Un vrai bon coup de la part de Pablo Longoria, qui espère poursuivre l’aventure avec lui.

Mais le Chilien, en fin de contrat en juin, a fait savoir par ses représentants qu’il se déciderait au sujet de son avenir une fois la saison terminée. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome devraient donc être rapidement fixés. Mais ils vont devoir composer avec la concurrence puisque les performances d’Alexis Sanchez ne sont pas passées inaperçues. Lundi, le journaliste chilien Jose Tomas Fernandez Pumarino, qui travaille pour AS, a lâché une bombe dans l’émission Todo Es Cancha.

Le PSG dans le coup ?

En effet, il a confié : «l’Olympique de Marseille a parfaitement défini l’offre de prolongation d’Alexis Sánchez. De plus, à Arsenal, on a recommandé à la direction de le faire revenir.» Une information très surprenante puisqu’il n’a pas vraiment le profil ciblé par les Gunners. Ce mercredi, AS et La Tercera ont partagé une autre information tout aussi étonnante : le Paris Saint-Germain pense également au Chilien.

On apprend ainsi que le club de la capitale a noué des contacts avec l’entourage du Marseillais afin d’en savoir plus sur les conditions d’une éventuelle signature. Ce n’est pas la première fois que Sanchez est lié au PSG, puisqu’il avait été proche de signer par le passé. Mais il avait finalement rejoint Manchester United. Il semblerait qu’il y ait donc un retour de flamme. Une information à prendre avec des pincettes puisqu’il paraît étonnant que le PSG s’attaque à cette piste. D’autant qu’Alexis Sanchez, qui veut jouer la C1 l’an prochain, ne cesse de clamer son amour pour l’OM.