Les grands oubliés des trophées UNFP

La fin de saison approche à grands pas. À 4 journées de la clôture du championnat de France, l’UNFP a dévoilé ce mardi les nommés pour les différents trophées qui seront remis lors de la cérémonie annuelle le 28 mai prochain. Si certains ont été nommés sans aucune surprise comme Kylian Mbappé ou Seko Fofana, d’autres n’ont pas eu cette chance alors qu’ils auraient pu faire partie des favoris, ou au moins pour intégrer la liste finale. Le plus évident est sans doute Alexandre Lacazette, pourtant auteur d’une très bonne saison avec ses 25 buts. Les Marseillais Alexis Sanchez et Chancel Mbemba auraient sans doute pu être cités également, comme les Lensois Kevin Danso et Salis Abdul Samed.

Pour le titre de meilleur espoir de Ligue 1, Elie Wahi (17 buts avec Montpellier) se présente comme le grand favori face à des concurrents comme Bradley Barcola (OL) et Nuno Mendes (PSG). Cette liste ne révèle pas vraiment de grande surprise car les quelques noms qui auraient pu être intégrés semblent un cran derrière. On pense aux Lyonnais Castello Lukeba et Sael Kumbedi. Il y a également Désiré Doué, le joueur du Stade Rennais qui a un peu disparu ces dernières semaines, ou encore le Toulousain Farès Chaïbi. Du côté des gardiens, la liste des nommés est cohérente. Le Clermontois Mory Diaw et le Lorientais Yvon Mvogo souffrent de performances légèrement inférieures pour le premier, et d’une longue absence sur blessure pour le second.

Galtier, Still et Le Bris oubliés

Chez les entraineurs de Ligue 1, Philippe Montanier (Toulouse) ou Pascal Gastien (Clermont) se sont immiscés chez les finalistes au détriment de quelques collègues. Christophe Galtier ne fait par exemple pas partie de cette liste en raison d’une saison très délicate, surtout depuis le début de l’année 2023, alors qu’il devrait être sacré champion avec le PSG. Il s’agit tout de même d’une surprise pour celui qui a remporté le trophée à deux reprises avec le LOSC en 2019 et 2021. Les révélations que sont Will Still (Reims) et Régis Le Bris (Lorient) ont également été oubliées, alors que leur travail a été encensé. Ils payent sans doute la forte concurrence pour ce titre cette saison, et la moins bonne forme de leur équipe.

La Ligue 2 était également à l’honneur ce soir. Parmi ceux qui ont été oubliés chez les meilleurs joueurs, on pense à Yoann Barbet de Bordeaux, Alexandre Mendy de Caen ou encore Kevin van den Kerkhof (Bastia), qui réalise une incroyable première saison à ce niveau. Chez les gardiens, Anthony Mandrea de Caen et Nicolas Lemaitre de QRM auraient pu être cités. Enfin, les trophées UNFP ont eu du travail pour nommer le joueur français à l’étranger. Face à une telle concurrence (Benzema, Kolo Muani, Camavinga, T. Hernandez et Maignan), des éléments comme Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Olivier Giroud (AC Milan), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Kingsley Coman (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Adrien Rabiot (Juventus) ou Jules Koundé (FC Barcelone) ne sont pas présents.