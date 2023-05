Trophées UNFP : tous les nommés de la saison 2022/2023

Ligue 1

Meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats : Kylian Mbappé (PSG), Seko Fofana (RC Lens), Jonathan David (LOSC), Lionel Messi (PSG) et Loïs Openda (RC Lens)

Meilleur gardien de Ligue 1 Uber Eats : Gigi Donnarumma (PSG), Lucas Chevalier (LOSC), Pau Lopez (OM), Brice Samba (RC Lens) et Anthony Lopes (OL)

Meilleur espoir de Ligue 1 Uber Eats : Bradley Barcola (OL), Ryan Cherki (OL), Elie Wahi (MHSC), Nuno Mendes (PSG) et Eliesse Ben Seghir (AS Monaco)

Meilleur entraîneur de Ligue 1 Uber Eats : Igor Tudor (OM), Philippe Montanier (TFC), Franck Haise (RC Lens), Paulo Fonseca (LOSC) et Pascal Gastien (Clermont)

Ligue 2

Meilleur joueur de Ligue 2 BKT : Niels Nkounkou (ASSE), Josh Maja (Girondins de Bordeaux), Victor Lekhal (Le Havre), Jean-Philippe Krasso (ASSE) et Georges Mikautadze (FC Metz)

Meilleur gardien de Ligue 2 BKT : Alexandre Oukidja (FC Metz), Gaëtan Poussin (Girondins de Bordeaux), Arthur Desmas (Le Havre), Gautier Larsonneur (ASSE) et Brice Maubleu (Grenoble)

Meilleur entraîneur de Ligue 2 BKT : Régis Brouard (Bastia), Olivier Echouafni (Quevilly-Rouen), David Guion (Girondins de Bordeaux), Luka Elsner (Le Havre) et Laurent Guyot (FC Annecy)

D1 Arkema

Meilleure joueuse de Division 1 Arkema : Delphine Cascarino (OL), Kadidiatou Diani (PSG), Grace Geyoro (PSG), Melchie Dumornay (Reims) et Rosemonde Kouassi (FC Fleury)

Meilleure espoir de Division 1 Arkema : Vicki Becho (OL), Melchie Dumornay (Reims), Laurina Fazer (PSG), Aïrine Fontaine (FC Fleury) et Alice Sombath (OL)

Meilleure gardienne de Division 1 Arkema : Christiane Endler (OL), Manon Heil (FC Fleury), Chiamaka Nnadozie (Paris FC), Laëtitia Philippe (Le Havre) et Constance Picaud (PSG)

Trophée du Joueur Citoyen : à venir.

Meilleur joueur français à l’étranger : à venir.