Le FC Barcelone dévoile un maillot extérieur noir et or pour 2020-21

Il y a quelques semaines, le Barça lançait déjà sa saison 2020-21 en dévoilant sa collection training. Et à quelques jours de retrouver le Napoli, pour son huitième de finale de Ligue des Champions, le FC Barcelone présente déjà son maillot extérieur pour la prochaine saison.

Si sa tunique portée loin du Camp Nou en 2019/2020 rendait hommage à une tenue iconique des années 1990, celle de la prochaine saison s’inspire d’un passé plus proche puisqu’il s’agit quasiment des mêmes couleurs que le maillot extérieur de l’exercice 2011/2012, soit la dernière saison de Pep Guardiola sur le banc blaugrana.

Sobriété et élégance

La couleur or de ce nouveau maillot que porteront les coéquipiers de Lionel Messi et Gerard Piqué loin du Camp Nou est bien plus prononcé que le jaune utilisé à l’époque, et elle donne plus de caractère à cette tunique qui demeure relativement sobre.

Le col croisé donne aussi de l’élégance à ce maillot comme l’utilisation du doré sur l’emblème du Barça, sur le logo Nike et les logos des sponsors Rakuten, à l’avant, et Unicef, à l’arrière. Au dos, on peut apercevoir les couleurs du drapeau catalan au niveau du cou.

Un short noir et des chaussettes noires avec des détails dorés complètent cette nouvelle tenue away des Barcelonais qui sera porté lors des rencontres disputées à l'extérieur en Liga Santander, en Coupe du Roi et bien évidemment en Ligue des Champions.

