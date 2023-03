PSG : le touchant message de Kylian Mbappé à la Turquie

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé est sur tous les fronts. Phénoménal sur les terrains de football, le champion du monde 2018 n’oublie jamais de soigner son image à l’international. Dernier fait en date, son message pour les victimes des tremblements de terre en Turquie. Invité de la chaîne de télévision TRT Sport, l’attaquant parisien a apporté tout son soutien lors de la campagne qui a été mise en places pour venir en aide aux victimes du séisme.

« C’était un évènement très tragique. Je n’arrivais même pas à imaginer la douleur qu’a pu ressentir la communauté turque et les habitants. Le football mondial soutient la Turquie et va tout faire pour l’aider à se reconstruire. C’est un grand honneur pour moi de participer à ça. Avant de parler foot, je tiens à dire que l’ensemble de mes prières vont pour eux. Je ferai tout mon possible pour les aider. J’essaye de donner le meilleur de moi-même pour faire du bien autour de moi sûr et en dehors des terrains. Aujourd’hui, la Turquie est dans une situation difficile et j’espère qu’on va réussir à surmonter ça. Pour qu’on puisse revenir jouer en Turquie, et rencontrer les enfants pour leur donner le sourire. »

