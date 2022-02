Mbappé aurait déjà signé au Real Madrid selon un ancien président du Barça

Le départ en fin de saison de Kylian Mbappé vers le Real Madrid fait de moins en moins de doute au fil des semaines. En effet il serait même déjà tombé d'accords sur les bases d'un contrat qui le verrait gagner 50M€ par an. Dans un entretien accordé à Marca, Joan Gaspart, un ancien président du FC Barcelone est revenu sur ce futur transfert.

«Je vais vous donner l'exclusivité. Kylian a déjà signé pour le Real Madrid, j'en suis sûr. Je connais Florentino et j'en suis sûr», peut-on lire dans le quotidien espagnol. À moins de deux semaines du match aller opposant le PSG au Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions, de plus en plus d'informations sur le champion du monde 2018 devraient apparaître dans les journaux espagnols afin de déstabiliser le PSG.