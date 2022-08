Reims - Clermont : les compositions sont là

La 2e journée de Ligue 1 se poursuit et offre notamment un duel entre le Stade de Reims et le Clermont Foot. A domicile, les Champenois optent pour un 3-5-2 avec Patrick Pentz dans les cages derrière Andreaw Gravillon, Emmanuel Agbadou et Yunis Abdelhamid tandis que Maxime Busi et Bradley Locko évoluent en tant que pistons. Marshall Munetsi, Kamory Doumbia et Azor Matusiwa assurent l'entrejeu. Enfin, Mitchell Van Bergen accompagne Folarin Balogun en attaque.

De son côté, le club auvergnat s'établit en 4-2-3-1 avec Mory Diaw comme dernier rempart. Devant lui, Alidu Seidu, Mateusz Wieteska, Florent Ogier et Neto Borges constituent la défense. L'entre jeu est occupé par Yohann Magnin et Johan Gastien. Seul en pointe, Komnen Andrić est soutenu par Jim Allevinah, Muhammed-Cham Saračević et Elbasan Rashani.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Stade de Reims : Pentz - Gravillon, Agbadou, Abdelhamid - Busi, Munetsi, Matusiwa, Doumbia, Locko - Van Bergen, Balogun

Clermont Foot 63 : Diaw - Seidu, Wieteska, Ogier, Borges - Magnin, Gastien - Allevinah, Saracevic, Rashani - Andric

