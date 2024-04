Barça : grosse tension à l’entraînement

Mardi soir, le ciel est tombé sur la tête du Barça. Victorieux au Parc des Princes (3-2), les Blaugranas se sont sabordés chez eux et ont été éliminés par le PSG (4-1). Une défaite qui va laisser des traces, d’autant que le vestiaire est fissuré après la sortie d’Ilkay Gündogan sur Ronald Araujo. Conscient que son groupe est touché et dans le dur, Xavi a décidé d’agir.

AS révèle qu’il a annulé l’entraînement de ce jeudi pour permettre à ses troupes de souffler, de digérer la terrible élimination face à Paris et d’évacuer la mauvaise ambiance régnant dans le vestiaire (Sergi Roberto, Pedri et Gavi sont les seuls à être passés au centre d’entraînement ce matin, ndlr). Ce, alors qu’il avait justement prévu de ne pas faire sauter de séance dans la semaine pour préparer au mieux le Clasico de dimanche face au Real Madrid. Mais l’entraînement d’hier l’a convaincu. Il a retrouvé de joueurs marqués et surtout il a trouvé l’atmosphère très tendue, par rapport aux déclarations de "Gundo". Ambiance.